Novomeščani izglasovali 12 projektov v okviru participativnega proračuna

Novo mesto, 13. avgusta - Mestna občina Novo mesto bo v prvi izvedbi participativnega proračuna uresničila 12 projektov, ki so jih prek spletnega glasovanja z 879 glasovi izglasovali občanke in občani. Občina bo za uresničitev teh projektov v proračunskih letih 2024 in 2025 namenila 100.000 evrov, so sporočili z občine Novo mesto.