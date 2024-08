V Občini Rečica ob Savinji s seznama za odstranitev umaknili 24 objektov

Rečica ob Savinji, 13. avgusta - V Občini Rečica ob Savinji so pristojni s seznama za odstranitev, na katerem je bilo sprva 41 objektov, umaknili 24 stanovanjskih hiš. Kot so za STA danes povedali na občini, je za preselitev predvidenih 15 hiš, za dva objekta usoda še ni znana. Občina si želi, da se občane, ki so odstranjeni s seznama, čim prej zaščiti s protipoplavnimi ukrepi.