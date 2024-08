Novomeški policisti pridržali večkratnega vlomilca in tatu

Novo mesto, 13. avgusta - Novomeški policisti so pridržali 22-letnika, ki je konec julija in v začetku avgusta večkrat vlomil v trgovske in gostinske prostore v središču Novega mesta in odtujil več deset tisoč evrov, tri kolesa, med poskusom vloma v lokal pa je povzročil za 2000 evrov škode. Policisti bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.