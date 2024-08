Iran zavrača pozive k umiku groženj, Zahodu očita podporo Izraelu

Teheran, 13. avgusta - Iran je danes zavrnil poziv zahodnih voditeljev k umiku grožnje s povračilnim napadom na Izrael. Izjava, ki so jo v ponedeljek skupaj podali voditelji Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, je po prepričanju Teherana v nasprotju z načeli in pravili mednarodnega prava in pomeni javno ter praktično podporo Izraelu.