V Velenju skoraj pripravljeni na 35. Pikin festival

Velenje, 13. avgusta - V središču Velenja bo med 7. in 13. septembrom potekal največji slovenski dogodek za otroke in družine, 35. Pikin festival. Tokrat bo tema festivala Na zeleno barvam svet obiskovalce ozaveščala oi skrbi za okolje, smotrni rabi in ponovni uporabi različnih izdelkov, trajnostno naravnanim ukrepom in sobivanju z naravo.