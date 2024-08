Celjska občina gasilcem letos namenila skoraj 3,5 milijona evrov

Celje, 18. avgusta - Celjska občina je letos za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč namenila skoraj 3,5 milijona evrov. Med drugim je iz mestnega proračuna financirala več pomembnih naložb in nakupov za Poklicno gasilsko enoto (PGE) Celje za bolj učinkovito in predvsem bolj varno delovanje gasilcev.