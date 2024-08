Dnevnik o ukrajinskem vdoru na rusko ozemlje (13. 8.)

Ljubljana, 13. avgusta - Andrej Brstovšek v komentarju Napad kot najboljša obramba? piše o ukrajinskem vdoru na rusko ozemlje. Avtor meni, da vse kaže, da je bil vdor načrtovan skrbno in dolgo ter da so v Kijevu kljub kadrovskim stiskam vojske zanjo izbrali izurjene enote. Opozarja, da je vdor prekinil relativno statičnost vojne in da se bo Rusija kaj kmalu odzvala.