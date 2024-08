Delo o odnosu do ukrajinskih beguncev (13. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Novica Mihajlović v komentarju Vključimo jih v družbo v korist vseh piše o ukrajinskih beguncih, ki jih je ruska agresija pognala v države EU in ki jim osnovne pravice zagotavlja status začasne zaščite. Po mnenju avtorja bi bilo smiselno, da bi Slovenija beguncem olajšala pot do zaposlitve in vključitve v družbo, saj bi imeli od tega korist vsi.