Biden in evropski voditelji pozvali Iran k umiku grožnje napada na Izrael

Washington, 12. avgusta - Predsednik ZDA Joe Biden ter voditelji Francije, Nemčije, Italije in Združenega kraljestva so danes v skupni izjavi pozvali Iran, naj umakne grožnjo z napadom na Izrael. V luči vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu so razpravljali tudi o resnih posledicah morebitnega napada na regionalno varnost, so sporočili iz Bele hiše.