Italija in Švica za udeležbo Rusije na mirovnem vrhu za Ukrajino

Locarno, 12. avgusta - Italija in Švica se zavzemata za organizacijo drugega mirovnega vrha o Ukrajini, na katerem bi sodelovala tudi Rusija, sta danes po pogovorih v Locarnu v skupni izjavi dejala zunanja ministra držav Antonio Tajani in Ignazio Cassis. Kot sta še poudarila, je mir mogoče doseči le z vključenostjo vseh vpletenih strani in dialogom med njimi.