V požaru objekta v Horjulu poškodovana oseba

Horjul, 12. avgusta - Dopoldne je v kraju Ljubgojna v občini Horjul zagorel objekt, požar se je naglo razširil. Gasilci so do približno 16. ure požar pogasili, trenutno pa še izvajajo ukrepe za sanacijo pogorišča. Po dosedanjih ugotovitvah je bila v požaru poškodovana eno oseba. Nudili so ji zdravniško pomoč, stopnja poškodb pa še ni znana, so sporočili s PU Ljubljana.