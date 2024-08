Slovenski pariški olimpijci na Kongresnem trgu pozdravili navijače

Ljubljana, 12. avgusta - Slovenski olimpijci in olimpijke iz Pariza so se po medijskem druženju v Železniškem muzeju in sprejemu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar zahvalili še navijačem na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slovenski športniki in športnice so na sprejemu v centru prestolnice podoživeli olimpijske trenutke in nagovorili svoje privržence.