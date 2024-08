Cene pogonskih goriv ob zvišanju trošarin nespremenjene

Ljubljana, 12. avgusta - Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ter kurilnega olja bodo po vladnem zvišanju trošarin opolnoči ostale nespremenjene. Liter bencina bo še naprej stal 1,514 evra, liter dizelskega goriva 1,528 evra, liter kurilnega olja pa 1,146 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.