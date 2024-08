Pogrešan je 80-letnik iz Ljubljane

Ljubljana, 12. avgusta - Policisti Policijske postaje (PP) Ljubljana Šiška so bili v petek obveščeni, da svojci pogrešajo 80-letnega Janeza Curka iz Ljubljane. Visok je okoli 170 centimetrov, kratkih rjavih sivih las, oblečen je v sivo-rjave kratke hlače in modro majico s kratkimi rokavi, obut pa je v črne športne copate, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.