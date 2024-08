Zaradi vročine Arso za ves teden izdal vremensko opozorilo

Ljubljana, 12. avgusta - Agencija RS okolje (Arso) je zaradi vročine do vključno petka izdala vremensko opozorilo za vso državo. Za osrednji in južni del države so izdali oranžno, za severozahodni in severovzhodni del pa rumeno opozorilo. Ker lahko vročina škodljivo vpliva na zdravje, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) za prebivalce pripravili napotke.