Dnevi poezije in vina letos tudi z literarno rezidenco

Ptuj, 13. avgusta - Dnevi poezije in vina, ki že 28 let združujejo pesniško besedo in vino, bodo Ptuj in več drugih krajev oživili med 19. in 24. avgustom. Poleg častnih gostij Pie Tafdrup in Valžine Mort ter pesnika Jacka Dehnela, ki je letošnji avtor Odprtega pisma Evropi, se bo predstavilo še 18 pesnikov iz Slovenije in tujine. Novost je literarna rezidenca.