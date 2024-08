Scholz, Macron in Starmer s skupnim pozivom po umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu

Berlin/Pariz/London, 12. avgusta - Nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer so v danes objavljeni skupni izjavi pozvali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Situacija v regiji je namreč na robu eskalacije, potem ko je Iran Izraelu obljubil maščevanje za umor vodje Hamasa Ismaila Hanije in poveljnika Hezbolaha Fuada Šukra.