Na Ljubljanski borzi ob skromnem prometu največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 12. avgusta - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,32 odstotka na 1590,92 točke. Borzni posredniki so skupaj ustvarili za 781.282 evrov prometa, od tega 300.000 evrov z delnicami NLB, ki so se pocenile za 0,78 odstotka. Po petino prometa so prispevale še delnice Krke in Telekoma Slovenije, ki so se prav tako pocenile.