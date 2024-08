Ministrstvo potrdilo tri smrtne žrtve nesreče na Lošinju, ranjeni mornar stabilno

Mali Lošinj/Zagreb, 12. avgusta - V nesreči v Malem Lošinju so ob padcu vstopne rampe trajekta Lastovo v nedeljo okoli 15. ure umrli trije mornarji, so v nedeljo potrdili na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Eden je bil huje poškodovan in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico na Reko. Njegovo stanje je stabilno in je pri zavesti.