Slovenska kinoteka s festivalom o poeziji v literaturi in filmskih podobah

Ljubljana, 13. avgusta - Slovenska kinoteka je v okviru letnega kina na muzejski ploščadi na Metelkovi pripravila tudi festival Poletje na platnu in med platnicami. Letošnjega, ki se bo začel nocoj, so posvetili vlogi poezije v literaturi in filmskih podobah. Večere do 18. avgusta bodo napolnjevale filmske projekcije in pogovori o poeziji.