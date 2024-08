Alpski smučarji vstopili v ključni del poletnih priprav na snegu

z izjavo Ilke Štuhec v 6. odstavku

Ljubljana, 12. avgusta - Slovenski alpski smučarji so avgusta vstopili v odločilni del poletnih priprav na zimsko sezono, ki se bo začela 26. in 27. oktobra z veleslalomoma na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Večji del slovenske reprezentance bo priprave na novo sezono opravil na južni polobli v Argentini oziroma Čilu, kjer ocenjujejo, da so najboljši zimski pogoji.