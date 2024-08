V Torontu jeseni razstava ameriške fotografinje in fotoreporterke Lee Miller

Toronto, 13. avgusta - V muzeju fotografije The Image Center v Torontu za jesen napovedujejo razstavo Lee Miller: Fotografinja pri delu (1932-1945). Predstavila bo večplastno kariero ameriške fotografinje in fotoreporterke Lee Miller ter osvetlila njeno pot od priznane studijske portretistke do neustrašne vojne dopisnice v enem od najbolj burnih obdobij 20. stoletja.