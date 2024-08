V nedeljski prometni nesreči poškodovan 35-letni romunski motorist

Log pod Mangartom, 12. avgusta - V nedeljo dopoldne je na regionalni cesti med vasjo Strmec in Logom pod Mangartom v občini Bovec zaradi neprilagojene hitrosti padel in se poškodoval 35-letni romunski motorist. Moškega, ki se je poškodoval po vsem telesu, so z vojaškim helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.