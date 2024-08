Felda v poslanici izpostavil vlogo mladih pri digitalnih inovacijah

Ljubljana, 12. avgusta - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu mladih poudaril, da so mladi v slovenski in širši družbi zelo pomemben deležnik. Izpostavil je predvsem vlogo mladih pri digitalnih inovacijah, ki je po njegovih besedah bistvena za reševanje mnogih svetovnih izzivov.