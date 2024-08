Dolenjski policisti med vikendom obravnavali več tatvin

Novo mesto, 12. avgusta - Dolenjski policisti so med vikendom obravnavali več tatvin. V petek so bili obveščeni, da sta neznanca zaradi preteklih sporov občana izsiljevala za denar, pred tem sta mu z dvorišča ukradla tudi več predmetov. Policisti so obravnavali tudi tatvino večjega števila tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač.