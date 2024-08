Med vročinskim valom vnovičen poziv k skrbi za živali

Ljubljana, 12. avgusta - V obdobju visokih temperatur je treba poskrbeti tudi za živali, so znova opozorili na upravi za varno hrano. Med glavnimi ukrepi za zaščito živali pred vročino so zadostna količina vode, zadrževanje v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas. Ob vročinskem udaru pa je treba takoj poiskati veterinarsko pomoč.