Zaradi pritiska ukrajinskih sil nove evakuacije v Rusiji

Moskva, 12. avgusta - Oblasti v ruskih obmejnih regijah Kursk in Belgorod so danes odredile nove evakuacije, potem ko so v torek na rusko ozemlje nepričakovano vdrle ukrajinske sile. Kot je sporočil guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov, so začeli preseljevati prebivalce pri kraju Krasnaja Jaruga, enako odločitev so sprejeli tudi v okrožju Belovski v Kursku.