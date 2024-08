Za digitalizacijo v dolgotrajni oskrbi 1,3 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 12. avgusta - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Digitalizacija sistema zapisovanja, shranjevanja in uporabe podatkov v dolgotrajni oskrbi in socialnem varstvu - DIGIDO. Za projekt v vrednosti 2.129.917 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 1.331.198 evrov, so sporočili z ministrstva.