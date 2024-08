Surs: Najpogostejše ime ostaja Marija, a Marij je vedno manj

Ljubljana, 12. avgusta - Najpogostejše ime prebivalk Slovenije ostaja Marija, to ime je imelo na začetku letošnjega leta v svojem osebnem dokumentu vpisanih 44.645 žensk. Marija je danes ime vsaki 24. prebivalki Slovenije. V zadnjih desetletjih je število Marij močno padlo in so tako vedno starejše, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs).