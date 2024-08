V mladinskem svetu vladi očitajo pomanjkanje zanimanja za mladinska vprašanja

Ljubljana, 12. avgusta - V Mladinskem svetu Slovenije (MSS) vladi očitajo nespoštovanje lastnih zavez in pomanjkanje zanimanja za mladinska vprašanja. Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih so tako vlado pozvali, naj zagotovi redna srečanja s predstavniki mladih ter poskrbi za njihovo vključevanje in participacijo v procesih odločanja.