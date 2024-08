Ljubljanska borza dopoldne v rdečem

Ljubljana, 12. avgusta - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,23 odstotka. Indeks je navzdol potisnila predvsem pocenitev delnic Krke in Telekoma Slovenije, za katere je sicer dopoldne največ zanimanja. Večina blue chipov prve kotacije je medtem na izhodiščni ravni.