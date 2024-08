Osumljencu streljanja v Kočevju odredili pripor

Kočevje, 12. avgusta - Preiskovalni sodnik je 21-letniku, ki ga sumijo, da je v noči na petek v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval, v nedeljo zvečer odredil pripor, so za STA navedli na Policijski upravi Ljubljana. Policisti so osumljenca, ki so ga že večkrat obravnavali za kazniva dejanja zoper premoženje, pridržali v petek zvečer.