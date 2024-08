Hrana na Hrvaškem za skoraj četrtino dražja od evropskega povprečja

Zagreb, 12. avgusta - Hrana na Hrvaškem je za 22 odstotkov dražja od evropskega povprečja, so pokazali rezultati raziskave evropskega statističnega urada Eurostat, v katero je bilo vključenih več kot 2000 živil, izdelkov in storitev. Dražja je tudi elektrotehnika, cenejši pa so cigarete in pohištvo. Cene na Hrvaškem v povprečju dosegajo 76 odstotkov povprečja EU.