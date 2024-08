Ob krepitvi vojaške prisotnosti ZDA v regiji Izrael nadaljuje napade na Gazo

Gaza/Washington, 12. avgusta - Izraelske sile so ponoči nadaljevale napade na Gazo. Tarča zračnih in topniških napadov, ki so zahtevali najmanj tri življenja, je bilo zlasti območje mesta Han Junis, od koder je zaradi novih napadov in odredb za evakuacijo zbežalo več kot 75.000 ljudi. ZDA medtem v luči iranske grožnje maščevanja Izraelu krepijo vojaško prisotnost v regiji.