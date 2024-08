Okoljski aktivisti v Srbiji po priprtju treh protestnikov zagrozili z radikalnimi ukrepi

Beograd, 12. avgusta - Okoljski aktivisti v Srbiji so v nedeljo zvečer zagrozili z radikalnimi ukrepi, če oblasti do srede ne bodo izpustile na prostost treh njihovih priprtih kolegov. Trojico aktivistov, ki se udeležili množičnih sobotnih protestov v Beogradu proti pridobivanju litija, so priprli zaradi blokiranja železniškega prometa, poročajo srbski mediji.