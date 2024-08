Zaradi pritiska ukrajinskih sil nove evakuacije v ruski regiji Belgorod

Moskva, 12. avgusta - Oblasti v ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino so danes odredile nove evakuacije, potem ko so v torek na rusko ozemlje nepričakovano vdrle ukrajinske sile. Kot je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov, so ukrajinske sile aktivne ne območju pri kraju Krasnaja Jaruga, zato so začeli tamkajšnje prebivalce preseljevati.