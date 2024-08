Policisti iščejo tatu alkoholne pijače v Ivančni Gorici

Ivančna Gorica, 12. avgusta - Policisti iščejo tatu alkoholne pijače iz prodajalne v Ivančni Gorici, o drzni tatvini so bili obveščeni v nedeljo okoli 16.30 ure. Tat je visok okoli 160 centimetrov, star je med 30 in 40 let, oblečen pa je bil v svetlomodro majico, sive kratke hlače, obute pa je imel sandale, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.