Med pridržanjem mladoletnega voznika v Kočevju poškodovana policista

Kočevje, 12. avgusta - Policisti so v nedeljo okoli 20. ure med kontrolo prometa v Kočevju pridržali mladoletnega voznika, pri tem pa je do njih prišlo več občanov, ki so z udarci, odrivanjem in grožnjami želeli policistom preprečiti pridržanje mladoletnika. V postopku sta bila lažje poškodovana dva policista, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.