Igre v Los Angelesu bodo ponudile drugačno podobo od Pariza

pripravila Zala Zaletel

Pariz, 12. avgusta - Hollywoodski filmski zvezdnik Tom Cruise se je na sklepni slovesnosti sinoči končanih olimpijskih iger v Parizu spustil s strehe stadiona Stade de France. V Kaliforniji so Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish in Snoop Dogg priredili manjši koncert na sloviti plaži Venice Beach. To je bil prvi okus naslednjih olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu.