Reporter o delovanju predsednice republike Pirc Musar (12. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Silvester Šurla v komentarju Prevzetnost gospe predsednice piše o delovanju predsednice republike Nataše Pirc Musar in njenem odnosu do premierja Roberta Goloba. Meni, da želi biti Pirc Musar moralna avtoriteta in da je gotovo vnaprej vedela, da bo njena svetovalka Tatjana Bobnar na preiskovalni komisiji v DZ govorila proti Golobu.