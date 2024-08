Moški umrl po padcu z balkona v petem nadstropju

Ljubljana, 12. avgusta - V Ljubljani se je v nedeljo dopoldne zgodila nesreča pri delu. Moški, ki je v stanovanjskem bloku na Dunajski cesti izvajal domača opravila na balkonu v petem nadstropju, je padel v globino in zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. O padcu so bili obveščeni nekaj pred 11. uro.