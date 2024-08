V okolici Aten množične evakuacije zaradi gozdnih požarov

Atene, 12. avgusta - V regiji Atika v okolici Aten se nadaljuje množična evakuacija domov in bolnišnic zaradi gozdnih požarov, ki so izbruhnili v soboto. Potem ko so v nedeljo iz najmanj osmih vasi evakuirali več sto ljudi, je civilna zaščita danes odredila izselitev še iz petih predelov. Med prizadetimi območji je tudi zgodovinsko mesto Maraton.