V Kanalu ob Soči danes skoki z mostu

Kanal ob Soči, 11. avgusta - V Kanalu ob Soči so bili danes tradicionalni, že 33. skoki s kamnitega mostu čez Sočo. 17-metrske skoke v štirih kategorijah je ocenjevala žirija in na koncu razglasila najboljše. Prijavljenih je bilo več deset tekmovalcev iz Evrope in ZDA.