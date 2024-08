Večer o olimpijskih igrah (12. 8.)

Maribor, 11. avgusta - Matija Stepišnik v komentarju Naše olimpijade piše o koncu olimpijskih iger v Parizu. Kot pravi avtor, ne moremo reči, da so se igre vrnile domov, prav tako pa ne gre spregledati velike francoske vloge pri reinkarnaciji izvirne olimpijske ideje. Avtor dodaja, da so olimpijske igre s svojimi preznetacijami in pojavnostmi le zrcalo časa.