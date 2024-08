Slovenski olimpizem od leta 1912 do danes

pripravilo športno uredništvo

Ljubljana, 11. avgusta - Slovenski športniki so pod slovensko zastavo in s Prešernovo Zdravljico na olimpijskih igrah prvič nastopili februarja 1992 na zimskih igrah v francoskem Albertvillu. To še zdaleč ni bil začetek slovenskega olimpizma, ki sega že več kot 100 let nazaj. Zgodovina zbiranja kolajn na poletnih igrah pa sega točno 100 let nazaj.