Celine Dion kritična do Trumpa zaradi uporabe njene skladbe v kampanji

Montreal, 11. avgusta - Kanadska glasbenica Celine Dion je bila v soboto kritična do republikanskega kandidata na predsedniških volitvah v ZDA Donalda Trumpa, ker je na predvolilnem zborovanju uporabil njeno pesem My heart will go on iz filma Titanik. Pevka trdi, da je Trumpova kampanja njeno uspešnico uporabila nepooblaščeno, poročajo tuje tiskovne agencije.