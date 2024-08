Kanal ob Soči, 11. avgusta - V Kanalu ob Soči bodo danes tradicionalni, že 33. skoki s kamnitega mostu čez Sočo. 17-metrske skoke v štirih kategorijah ocenjuje žirija, ki na koncu razglasi najboljše. Prijavljenih je okoli 20 tekmovalcev iz Evrope in ZDA, sicer pa so prijave možne še do 15. ure.