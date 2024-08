Muro okrepil hrvaški branilec

Murska Sobota, 10. avgusta - Po Marku Strajnarju, Galu Kurežu, Vasiliosu Zogosu, Dariu Vizingerju, Srdjanu Spiridonoviću in Colinu Striplingu je slovenski nogometni prvoligaš Mura v poletnem prestopnem roku pripeljal še sedmo okrepitev. To je postal 31-letni hrvaški branilec Mato Miloš, so sporočili iz kluba.