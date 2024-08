Pariz, 10. avgusta - Košarkarji ZDA so v finalu olimpijskega turnirja premagali Francijo z 98:87. To je njihova sedemnajsta zlata medalja na olimpijskih igrah, skupno pa jubilejna dvajseta. Bron so osvojili Srbi, ki so bili boljši od aktualnih svetovnih prvakov Nemcev s 93:83.