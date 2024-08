Slovenske odbojkarice preverjale pripravljenost proti Belgiji

Ljubljana, 10. avgusta - Slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, so v Ljubljani odigrale prijateljski tekmi z Belgijkami. Na prvi so slavile s 3:1 (21, -17, 23, 21), druga se je končala z 2:2 (21, -19, 22, -19). Nov preizkus dekleta čaka v petek in soboto proti Romunkam.